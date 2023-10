Itapevi ganhará nova frota com 80 ônibus para atender cerca de 40 mil pessoas

Veículos terão wi-fi, ar-condicionado, tomadas com entrada USB para carregamento de smartphones e aplicativo para acompanhamento da viagem

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Todos os dias Itapevi tem trabalhado para ser uma cidade que proporciona mais avanços e novas conquistas para toda a população. Prova disso será a entrega simbólica, no dia 21 de outubro, às 11h, no estacionamento do Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei – Cidade Saúde), da nova frota de ônibus da cidade pela Prefeitura.

São 80 veículos que atenderão 41 linhas municipais, transportando 40 mil pessoas diariamente. São 40 veículos zero quilômetros e os outros 40 com idade média de até cinco anos de uso, equipados com motores Euro5, que emitem 80% menos poluentes.

Para o prefeito de Itapevi, Igor Soares, a entrega dos novos ônibus representa respeito e dignidade à população. “Exigimos que a concessionária preste serviço de qualidade, eficiência e foque no bem-estar das pessoas. Estou certo de que com os veículos modernos e em excelente estado de conservação vamos atender o cidadão com mais conforto e assertividade”, avalia.

O objetivo da substituição da frota é proporcionar mais segurança e conforto para a população.

Todos possuem wi-fi, ar-condicionado, tomadas com entrada USB para carregamento de smartphones e câmeras de monitoramento interno e externo. Cada um deles tem 39 assentos, sendo alguns deles disponíveis para gestantes, idosos, deficientes e pessoas com espectro autista.

Desse total, 68 serão utilizados nas operações diárias e 12 ficarão para reserva e uso em caso de necessidade de ampliação da frota em circulação.

São carros da marca Mercedes Benz, com carroceria Caio e Marcopolo movidos à diesel. Eles têm 13,4 metros de comprimento. Os veículos foram adquiridos pela concessionária que presta serviços no município, a Benfica BBTT – Benfica Barueri Transporte e Turismo Ltda, que foi a vencedora do processo licitatório finalizado no início deste ano.

O cidadão poderá acompanhar a rota dos ônibus (itinerário) e intervalo de espera (horário) pelo aplicativo Cittamobi disponível gratuitamente na plataforma Play Store apenas para Android.

Por contrato, cada veículo poderá operar por, no máximo, por 10 anos em Itapevi com seu tempo de vida útil. O intuito da substituição da frota é proporcionar mais segurança para a população.

O acompanhamento dos serviços prestados é realizado pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Itapevi. São 20 anos de concessão da linha municipal de ônibus na cidade, de 2023 a 2043, podendo ser prorrogado por mais 20 anos até 2063.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte