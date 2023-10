Grupo JCA promove mais uma edição da Madrugada de Ofertas com passagens pela metade do preço

Ação vai ao ar às 20h desta terça-feira (17) e se encerra às 8h de quarta-feira (18), nos sites das Viações Cometa, 1001, Catarinense, Rápido Ribeirão e Expresso do Sul e contemplam mais de 45 rotas

A Madrugada de Ofertas, ação promocional promovida pelo Grupo JCA, chega a mais uma edição. A partir das 20 horas desta terça-feira (17) e até às 8 horas de quarta-feira (18), mais de 45 rotas operadas por algumas das maiores empresas do transporte rodoviário como as Viações Cometa, 1001, Catarinense, Rápido Ribeirão e Expresso do Sul, que são sinônimos de segurança, conforto e confiabilidade, estarão com 50% de desconto. Confira todos os trechos contemplados:

Viação Cometa

São Paulo (Tietê) x Curitiba

São Paulo (Tietê) x Belo Horizonte

Santos x Ribeirão Preto

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Belo Horizonte

São Paulo (Barra Funda) x São José do Rio Preto

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Campinas

São Paulo (Tietê) x Franca

Santos x Belo Horizonte

São Paulo (Tietê) x Juiz de Fora

Campinas x Belo Horizonte

São Paulo (Tietê) x Ribeirão Preto

São Paulo (Tietê) x Volta Redonda

Sorocaba x Belo Horizonte

São Paulo (Tietê) x Araraquara

São Paulo (Tietê) x Caxambu

Auto Viação 1001

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio)

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Campo Grande)

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Macaé

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Campos dos Goytacazes

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Cabo Frio

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Búzios

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Rio das Ostras

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Arraial do Cabo

São Paulo (Tietê) x Niterói

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Pirapetinga

Rio de Janeiro (Novo Rio) x São Pedro da Aldeia

Niterói x Macaé

São Paulo (Tietê) x Cabo Frio

São Paulo (Tietê) x Nova Iguaçu

São Paulo (Tietê) x Duque de Caxias

Viação Catarinense

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio)

São Paulo (Tietê) x Florianópolis

Curitiba x Florianópolis

Curitiba x Blumenau

Sorocaba x Rio de Janeiro (Novo Rio)

São Paulo (Barra Funda) x Maringá

São Paulo (Barra Funda) x Londrina

São Paulo (Tietê) x Blumenau

Curitiba x Porto Alegre

Florianópolis x Foz do Iguaçu

Balneário Camboriú x Porto Alegre

São Paulo (Barra Funda) x Foz do Iguaçu

Joinville x Porto Alegre

São Paulo (Tietê) x Jaraguá do Sul

São Paulo (Tietê) x Criciúma

Rápido Ribeirão

São Paulo (Tietê) x Ribeirão Preto

São Paulo (Tietê) x Sertãozinho

Expresso do Sul

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio)

Curitiba x Florianópolis

As condições especiais são válidas para viagens a serem realizadas entre 24/10 e 31/10 e dos dias 06/11 a 04/12 em ambos os sentidos (ida e volta). Para ter acesso ao valor promocional, basta aplicar ao final da compra o cupom MADRUGADA50. As compras podem ser parceladas em até 6x sem juros no cartão de crédito.

São ofertadas categorias diversas, entre elas Semileito e Leito Cama, que possuem poltronas com maior espaçamento, inclinação de até 180º e apoio para as pernas e pés. Os ônibus, independente da categoria, são equipados com tecnologias como wi-fi e entradas USB em todos os assentos para carregar dispositivos móveis. Os embarques são imediatos e podem ser realizados por meio do BPE (Bilhete de Passagem Eletrônico), sem a necessidade de imprimir a passagem.