Estado do Mato Grosso abre chamamento público para empresas acompanharem período de testes de ônibus do novo sistema BRT em Cuiabá e Várzea Grande

Coletivos irão atender a linha 024 por até 60 dias

Na última terça-feira, 17 de outubro de 2023, foi publicado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Mato Grosso (Sinfra-MT) o chamamento público para empresas e demais interessados acompanharem testes dos ônibus que integrarão o novo sistema BRT da Região Metropolitana de Cuiabá.

Os coletivos irão circular por um período entre 30 e 60 dias na linha na linha intermunicipal 024, que liga o Terminal André Maggi, em Várzea Grande, até o Shopping Pantanal, em Cuiabá.

Segundo o secretário adjunto de Planejamento Metropolitano, Rafael Detoni, a linha 024 foi escolhida por possuir um trajeto semelhante a aquele que integrará o novo sistema BRT.

“São veículos com piso baixo, o que reduz o tempo de embarque e facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Têm motor elétrico, ou seja, não emitem poluentes e geram menos ruído”, acrescentou Isaac Nascimento Filho, secretário adjunto de Obras Especiais da Sinfra-MT, sobre os benefícios dos novos ônibus.

As empresas interessadas deverão realizar a entrega de uma série de documentos ao Sinfra-MT, com o prazo do chamamento podendo ser ampliado para até um total de 12 meses.

A secretaria comunicou que serão admitidos veículos com motores elétricos cuja fonte de energia seja por banco de baterias recarregáveis, ou por sistema de conversão do hidrogênio em eletricidade.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte