Trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, circulam com maiores intervalos em dois trechos do sistema na manhã desta terça (17)

Problemas na rede elétrica afetam operação

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam os trens urbanos no Rio de Janeiro, operados pela SuperVia, na manhã desta terça-feira, 17 de outubro de 2023, se deparam com maiores intervalos em dois trechos do siatema após problemas na rede elétrica.

De acordo com a concessionária, as composições circulam com velocidade reduzida no trecho entre as estações Gramacho e Central do Brasil, com intervalos de 30 minutos entre os trens, e entre Saracuruna e Gramacho, com intervalos de 40 minutos.

Alguns trens podem aguardar ordem de circulação, permanecendo parados por algum tempo.

Equipes da SuperVia trabalham para normalizar a operação.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte