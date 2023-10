Time do Fortaleza vai oferecer 80 passagens de ônibus de graça para o Uruguai para a final da Copa Sul-Americana

Saída do ônibus é no dia 23 de outubro, no Estádio Alcides Santos

MICHELLE SOUZA

A equipe do Fortaleza está oferecendo passagens de ônibus de graça para 80 sócios do clube. Nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, o Leão do Pici, como é tradicionalmente conhecida a equipe de futebol da capital cearense, abriu durante 10 horas, das 8h às 18h, os check-ins, e entre eles, serão selecionados os 80 sócios adimplentes com mais tempo ininterrupto de plano.

No dia 28 de outubro, Fortaleza e LDU decidem a Copa Sul-Americana, no Uruguai. O duelo acontece no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado. A saída do ônibus é no dia 23, no Estádio Alcides Santos, às 4h.

Se um empate acontecer no tempo regulamentar, a partida segue para a prorrogação e, depois, para os pênaltis se persistir a igualdade.

Serão disponibilizados 3.500 ingressos exclusivamente para a torcida Tricolor, de acordo com o clube. Outros 500 ingressos serão vendidos para a torcida do Leão, mas na Categoria 2, onde a torcida é mista. Já os ingressos exclusivos para torcida do Fortaleza serão vendidos a partir das 15h desta terça-feira.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte