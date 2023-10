Prefeitura de Suzano disponibiliza Plano Cicloviário na internet

Espaço virtual apresenta detalhes do projeto de expansão da malha cicloviária no município, por meio de textos, fotos, mapas e documentos

PAULO REDA

A Prefeitura de Suzano disponibilizou em sua página oficial na internet o endereço www.suzano.sp.gov.br/plano-cicloviario/, que permite acesso aos detalhes do Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa do município. Podem ser visualizados os aspectos que definem como a malha cicloviária será expandida. O conteúdo inclui textos, fotos, vídeos, mapas e documentos que contribuem com o entendimento sobre os objetivos a serem alcançados com a implantação do projeto.

O Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa de Suzano prevê a construção de 108 quilômetros de ciclovias integradas à estrutura urbana, aumentando substancialmente a malha, que hoje compreende 5,64 quilômetros já implantados e outros 5,29 quilômetros de projetos em obras. Também são destacados os pontos em que se basearam o desenvolvimento do plano, que incluem a segurança, o conforto, a qualidade e a conectividade.

Ainda é apresentada a possibilidade de instalação de uma nova rota turística no município, por meio da implantação da conexão cicloviária aos usuários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para percorrer a Rota Caminho do Sal. Este acesso começa no km 39,5 da rodovia Caminho do Mar (SP-148) e segue por 15,5 quilômetros pela estrada Mogi das Cruzes, tendo no caminho uma represa, área de montanha e um mirante de onde se pode ver o mar.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte