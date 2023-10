Pedágio da Transbrasiliana, do trecho paulista da BR-153, sobe 50 centavos a partir desta sexta (20)

Concessionária é subsidiária do grupo Triunfo, e trecho vai do município de Icém, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, até a cidade de Ourinhos

ALEXANDRE PELEGI

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT autorizou a Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A a reajustar a tarifa básica de pedágio dos atuais R$ 8,90 para R$ 9,40.

A Transbrasiliana é subsidiária do grupo Triunfo.

A Deliberação nº 353 que autorizou o aumento saiu publicada na edição desta terça-feira, 17 de outubro de 2023.

O reajuste aprovado, com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 18 de dezembro de 2022, passa a valer a partir da próxima sexta-feira (20) nas praças de pedágio P1, em Onda Verde/SP; P2, em José Bonifácio/SP; P3, em Lins/SP; e P4, em Marília/SP.

O pedágio teve reajuste no dia 28 de julho passado, quando a tarifa básica passou de R$ 8,00 para os atuais R$ 8,90, mas eram decorrentes da 14ª Revisão Ordinária e da 14ª Revisão Extraordinária da Transbrasiliana (ano de 2021).

Como a revisão do cálculo tarifário por contrato é anual, o novo reajuste corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, que indicou o percentual positivo de 5,90%.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes