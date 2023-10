Ônibus pega fogo na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, bloqueando o trânsito na manhã desta terça-feira (17)

Incidente aconteceu na altura do túnel da Covanca, no sentido Fundão

ARTHUR FERRARI

Um ônibus pegou fogo no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 17 de outubro de 2023, na Linha Amarela, interditando a via próximo à Estrada do Pau Ferro, em Jacarepaguá.

Segundo informações da Lamsa, concessionária responsável pelo trecho, o incidente aconteceu na altura do túnel da Covanca, no sentido Fundão.

Duas faixas já foram liberadas mas o trânsito segue lento.

Ainda não há informações sobre feridos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte