No Rio de Janeiro, SuperVia inicia 12ª edição da Campanha de Segurança nas Passagens em Nível nesta terça (17)

Objetivo é conscientizar a população e os motoristas sobre os riscos associados à desobediência da sinalização em cruzamentos de linhas férreas

ARTHUR FERRARI

A SuperVia, concessionária responsável pela operação dos trens urbanos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lançou nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, a 12ª edição da Campanha de Segurança nas Passagens em Nível. O objetivo principal da iniciativa é conscientizar a população e os motoristas sobre os riscos associados à desobediência da sinalização nas passagens em nível, que são os cruzamentos oficiais entre rodovias e a malha ferroviária.

A campanha, que se estenderá até o dia 14 de novembro, conta com a distribuição de panfletos em passagens em nível, estações e praças, onde promotores estarão disponíveis para interagir com a população e destacar a importância do respeito às normas de segurança. Carros de som também circularão em várias regiões próximas às linhas férreas, reforçando a mensagem educativa.

Nesta primeira semana, a ação estará concentrada em Duque de Caxias, focando nos pontos dos ramais Saracuruna, Belford Roxo, Japeri, além das extensões Vila Inhomirim, Guapimirim e Paracambi. Atualmente, a SuperVia opera 37 passagens em nível regulares ao longo dos 270 quilômetros da malha ferroviária.

Vale ressaltar que todas as passagens regulares da SuperVia são devidamente sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que prevê a instalação da Cruz de Santo André. Passagens sem sinalização são consideradas irregulares. Segundo a concessionária, esses pontos são fiscalizados, enquanto cerca de seis a dez passagens irregulares são fechadas todos os meses. No entanto, cerca de 30% dessas passagens são reabertas ao final do mesmo mês.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm prioridade de passagem sobre os demais veículos. Além disso, não parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é uma infração gravíssima, sujeita à aplicação de multa. Portanto, tanto os motoristas quanto os pedestres devem estar cientes da necessidade de parar, olhar e escutar antes de atravessar a via férrea.

Ainda segundo a SuperVia, é importante lembrar que os trens são veículos grandes e pesados, incapazes de parar imediatamente após o acionamento dos freios. A uma velocidade de 80 km/h, por exemplo, um trem percorre aproximadamente 290 metros antes de parar completamente depois da frenagem de emergência.

A 12ª Campanha de Segurança nas Passagens em Nível visa garantir a segurança de todos os envolvidos e promover uma convivência harmônica entre o transporte ferroviário e o tráfego nas estradas, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a conscientização sobre a importância de obedecer à sinalização nas passagens em nível.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte