CPTM promove 3ª Semana de Inovação e Tecnologia

Evento acontece entre 18 e 20 de outubro e terá como foco as transformações na mobilidade urbana

PAULO REDA

Entre os dias 18 e 20 de outubro, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Mdetropolitanos) promove a 3ª Semana de Inovação e Tecnologia. O evento terá como tema “Transformando a Mobilidade: Inovação e Tecnologia para o Futuro”, e abordará temas como Mobilidade do Futuro, Cibersegurança, Internet das Coisas, Experiência do Passageiro, Sustentabilidade e Futuro do Trabalho e Longlife Learning.

Os painéis com especialistas e os ferrocasts, nome dedicado aos podcasts da CPTM, terão formato híbrido, com participação presencial do público interno da CPTM e participação online do público externo através da transmissão pelos canais da CPTM no YouTube ((https://www.youtube.com/@cptmoficial) e LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/cptm).

Além disso, nos dias 18 (quarta-feira) e 19 (quinta-feira) haverá exposição aberta ao público na Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi, com exemplos de aplicação das tecnologias na CPTM.

Acompanhe a programação completa:

18/10

– 9h às 10h30 – Abertura

Semana de Inovação da CPTM – Transformando a Mobilidade: Inovação e Tecnologia para o Futuro +

Palestra Magna: Transformação Digital, tecnologias atuais e tendências do futuro no transporte de passageiros

Convidados: Conrado Grava de Souza (ANPTrilhos) e Sérgio Tomasella (Aerospace Executive Eve Air Mobility – Embraer)

Mediação: Luiz Eduardo Argenton, Diretor de Operação e Manutenção

– 14h às 15h – Painel

Futuro do trabalho e lifelong learning

Convidados: Camilla Marques Teixeira (Change Manager), Joao Ricardo de Araujo Melo (Sr. Manager HR Excellence – DASA) e Thiago Rosa (Engenheiro – Renault Portugal)

Mediação: José Erlan Dias Alves (CPTM)

– 16h às 17h – Podcast

De frente com a CPTM – Ferrocast: Painel IoT (internet das coisas)

Ivo Pons (CEO – DataMachina) e Fellipe Castro (Engenheiro – MRS)

Mediação: Carlos Eduardo Scheliga (CPTM)

– 19h às 20h – Podcast

De frente com a CPTM – Ferrocast

Integrando Universidade e as Organizações para a Inovação: oportunidades e desafios

André Luís Helleno (Coordenador do curso de Engenharia de Produção – Mackenzie) e Alaercio Nicoletti Júnior (Professor de Engenharia – Mackenzie)

Mediação: Rafael Biemmi Espírito Santo (CPTM)

19/10

– 9h às 10h – Podcast

De frente com a CPTM – Ferrocast: Inteligência Artificial e Machine Learning

Convidados: Jonas Renan Moreira Gomes (Chefe de Cerimonial – Prefeitura de São Paulo) e

Fabiano José Daniek Guastella (Digital Transformation & Innovation Director – Accenture)

Mediação: Sarah de Sá Fernandes (CPTM)

– 10h30 às 11h30 – Podcast e Painel

De frente com a CPTM – Ferrocast: Cibersegurança e o Direito Digital

Convidados: Jose Luiz Barci Neves (Gerente de TI – CPTM), Lourenço Alves Pereira Junior (Prof. Doutor – Instituto de Tecnologia e Aeronáutica – ITA), Olivia Shibata Nishiyama (Data Protection Officer – CPTM) e Leandro Bissoli (Sócio – Peck Advogados)

Mediação: Fernanda Papassoni dos Santos (CPTM)

– 14h30 às 15h30 – Painel

Futuro do trabalho e lifelong learning

Convidados: Robson Costa (Gerente de TI – Banco Safra, Miguel Nahas (CEO – Future Dojo) e Rodrigo dos Santos Nobrega (Técnico de Manutenção, Projeto e Obras – CPTM)

Mediação: Rafael Biemmi Espírito Santo (CPTM)

– 16h às17h – Podcast

De frente com a CPTM – Ferrocast: Experiência do passageiro do futuro

Convidados: Daniel Gamarano (Professor – IBMEC e Embaixador – Rethink Academy) e Elisangela de Oliveira Tofoli (Assessora Executiva – CPTM)

Mediação: Fábio Takayama Garrafoli (CPTM)

20/10

– 11h às 12h – Podcast

De frente com a CPTM – Ferrocast: Energias limpas e sustentabilidade

Convidado: Claudimar Santos Chaves (Engenheiro – CPTM)

Mediação: Willy Kurt Leistner Giacon (CPTM)