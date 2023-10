Cinco terminais de ônibus em Campinas terão obras para ampliação da acessibilidade

Adaptações serão realizadas nos terminais Padre Anchieta, Barão Geraldo, Ouro Verde, Itajaí e Mercado I

PAULO REDA

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) iniciou um cronograma de obras de acessibilidade nos terminais Padre Anchieta, Barão Geraldo, Ouro Verde, Itajaí e Terminal Mercado I. A adequação do Terminal Padre Anchieta já foi iniciada. Na sequência, receberão os trabalhos os terminais Barão Geraldo e Mercado I, em novembro; Ouro Verde, em janeiro de 2024; e Itajaí, em março.

Os terminais Padre Anchieta, Barão Geraldo, Ouro Verde e Itajaí serão equipados com piso tátil de alerta (orienta sobre desníveis, obstáculos, plataformas e mudanças de direção) e direcional (guia o usuário no sentido do deslocamento). A implantação da sinalização tátil terá investimento de cerca de R$ 197 mil. A execução será com mão-de-obra própria da Emdec, que também investirá R$ 77 mil em materiais, equipamentos e insumos.

Já a ampliação da acessibilidade no Terminal Mercado I ocorre no contexto das obras de requalificação anunciadas no dia 4 de outubro. As plataformas serão reformuladas e ampliadas, o espaço receberá rampas de acessibilidade internas e piso podotátil. Também serão construídos novos banheiros para pessoas com deficiência e Espaço Família (fraldário). Toda a revitalização, que inclui outras intervenções além da acessibilidade, contará com investimentos de cerca de R$ 1,4 milhão.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte