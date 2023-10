Bilhetinho de Fortaleza (CE) completa dez anos em atividade; benefício já atendeu cerca de 50 mil crianças

Apenas em 2023, já foram feitas 1.902 solicitações do cartão

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Em 2023, o Bilhetinho, cartão que facilita o acesso gratuito de crianças de 2 a 7 anos incompletos ou com altura até 1,10m ao transporte coletivo de Fortaleza (CE), completa dez anos.

A prefeitura informou que nesses dez anos, cerca de 50 mil crianças já foram beneficiadas. Apenas neste ano, foram realizadas 1.902 solicitações do cartão.

O Bilhetinho foi criado com o intuito dos menores utilizarem mais facilmente a catraca dos coletivos, e não “se arrastar ou pular a mesma, garantindo mais dignidade”.

“Estimular o uso do Bilhetinho é importante porque, além de melhorar a experiência das crianças dentro do ônibus, ainda colabora com a criação da cultura de uso do transporte coletivo”, comentou Raimundo Rodrigues, presidente interino da Etufor.

Para os responsáveis interessados em solicitar o cartão para suas crianças, é necessário agendar o atendimento pelo site da Etufor e comparecer ao local com a documentação necessária.

Presencialmente, será realizado o cadastro da biometria facial do menor, junto ao responsável.

Crianças com até 1,10m já possuem gratuidade no transporte coletivo, o Bilhetinho foi criado para que dúvidas ou questionamentos sobre o direito sejam evitadas e a mobilidade dos pequenos seja mais rápida.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte