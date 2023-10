VÍDEO: Passageiros filmam fogo sobre trem da linha 8 Diamante que apresenta problemas na noite desta segunda (16)

Trem apresentou defeito na estação Domingos de Moraes

ADAMO BAZANI

Dificuldades para os passageiros na linha 8-Diamante operada pela ViaMobilidade na noite desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023.

Passageiros filmaram fogo e uma fumaça preta saindo da parte superior de um trem, na estação Domingos de Moares.

Um dos usuários, inclusive, usa um extintor de incêndio para controlar a situação.

Por causa da falha, os trens seguem com velocidade reduzida e maior tempo de parada em grande parte da linha, entre Júlio Prestes, no centro da capital, e Osasco, na região metropolitana.

O Diário do Transporte entrou em contato com a ViaMobilidade, que confirmou a avaria.

Veja nota da ViaMobilidade:

“Devido à avaria em trem na Estação Domingos de Moraes, às 18h15, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na Linha 8-Diamante. No momento, os trens com sentido Itapevi passam na via auxiliar sem prestar serviço na Estação Domingos de Moraes. Os passageiros desembarcam em Imperatriz Leopoldina para retornar para Domingos de Moraes. No sentido Júlio Prestes a operação está normal. Técnicos da ViaMobilidade atuam para apurar as causas da falha e para normalizar a operação em toda a linha. Passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança).”

ATUALIZAÇÃO:

A operação foi normalizada às 19h23 e os trens voltaram a circular normalmente na linha 8-Diamante.

Nota da concessionária:

“A Linha 8-Esmeralda está com operação normalizada desde 19h23. Devido à avaria em trem na Estação Domingos de Moraes, às 18h15, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na linha. Os passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança).”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes