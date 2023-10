Terminais de ônibus de Campinas (SP) estão disponibilizando vacinação para crianças e adolescentes

Além dos terminais, shoppings e escolas também receberão ações ao longo do mês de outubro

MICHELLE SOUZA

Começou nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, nos terminais de ônibus de Campinas, interior de São Paulo, a Campanha Nacional de Multivacinação.

Crianças e adolescentes de até 14 anos podem atualizar a carteirinha de imunização até sexta-feira (20), nos seguintes locais:

Terminal Padre Anchieta e Barão Geraldo – das 6h às 9h

Terminal Campo Grande, Anchieta, Barão Geraldo, Central e Ouro Verde – das 16h às 19h

Nesta campanha, estão disponíveis as vacinas: BCG, pentavalente, meningocócica C, meningocócica ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, SCR (1ª dose), tetraviral SCR (2ª dose), além de hepatite A.

Além dos terminais, as vacinas também podem ser encontradas nos 67 centros de saúde da cidade. Mesmo com foco nas crianças e adolescentes, a campanha também está disponível para moradores de todas as idades que queiram atualizar a caderneta de vacina nas unidades.

Para atingir mais pessoas e facilitar o acesso da população, a Secretaria de Saúde vai promover ações em dois shoppings de Campinas:

Parque das Bandeiras: dias 21 e 22

Unimart: de 26 a 28

Durante a campanha, através de uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação, as doses também serão levadas para 134 escolas públicas da Educação Infantil e Ensino Fundamental de Campinas.

