Sindicato dos Rodoviários do Maranhão anuncia paralisação de advertência no transporte público de São Luís na próxima quinta-feira (19)

Classe protesta contra demissão dos cobradores

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou em suas redes sociais que irá realizar uma paralisação de advertência no sistema de transporte coletivo de São Luís, na próxima quinta-feira, dia 19.

Intitulada “Operação Tartaruga” pelos rodoviários, o movimento tem como intuito protestar contra a demissão dos cobradores. Os trabalhadores seguirão do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Monte Castelo, até o Anel Viário, no centro do município.

De acordo com o sindicato, houve reuniões anteriores com representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) e Sindicato das empresas (SET) para negociar a atuação dos cobradores.

Informaram que caso não seja apresentada uma solução para a questão dos cobradores, será deflagrada uma nova paralisação no transporte público de São Luís, por tempo indeterminado.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte