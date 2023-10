PRF fiscalizou 1.851 veículos e atendeu 56 ocorrências de acidentes de trânsito durante Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, entre os dias 12 e 15 de outubro

Agentes flagraram 57 pessoas dirigindo sob influência de bebidas alcoólicas

ARTHUR FERRARI

Entre os dias 12 e 15 de outubro de 2023, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação chamada Nossa Senhora Aparecida 2023, com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas oito rodovias federais que cortam o estado de São Paulo.

A ação se concentrou na rodovia Presidente Dutra, no trecho que leva ao Santuário Nacional de Aparecida, devido à romaria de peregrinos à Basílica. De acordo com a PRF, as fiscalizações também foram intensificadas em outros trechos federais, buscando coibir a violência causada por motoristas imprudentes.

Durante os quatro dias de operações, 1.851 veículos e 2.144 pessoas foram fiscalizados. Dos 1.217 motoristas que realizaram o teste do bafômetro, 57 foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool, representando um grave risco para a segurança no trânsito.

A PRF também flagrou 135 motoristas realizando ultrapassagens proibidas, 101 manuseando o celular enquanto dirigiam e 76 pessoas não fazendo uso do cinto de segurança, condutas que aumentam a probabilidade de acidentes graves.

Além disso, a PRF prendeu 20 indivíduos durante o feriado, apreendeu 175 quilos de maconha e recuperou três veículos roubados.

Durante os quatro dias de operação, 56 acidentes foram atendidos, resultando em 52 feridos e dois mortos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte