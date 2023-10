Prefeitura de Campinas prorroga prazo para consulta ao edital de licitação do transporte público

Sugestões podem ser feitas pelo www.emdec.com.br/novotransporte ou no portal https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/transportes

PAULO REDA

A Prefeitura de Campinas prorrogou para 30 de outubro a data final para que a população dê sugestões e contribua com a licitação do transporte público. As considerações estão sendo recebidas no endereço eletrônico www.emdec.com.br/novotransporte. Também foi criado um atalho na seção da secretaria de Transportes, na página da Prefeitura. O endereço é o https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/transportes.

Até ontem (15 de outubro), quando o prazo inicial para a apresentação de propostas se encerrava inicialmente, chegaram 54 contribuições, a maior parte delas com sugestões de criação ou extensão de linhas e itinerários, reclamações a respeito dos meios de pagamento, falta de pontos de recarga e problemas com o QRCode.

Em ofício encaminhado à Prefeitura, no qual solicitava a prorrogação do prazo da consulta pública, a SETCAMP (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região de Campinas) também menciona a necessidade de investimento em 256 veículos elétricos.

Histórico

Na atual gestão, a primeira publicação do edital para a concessão do transporte coletivo convencional aconteceu em dezembro de 2022. Em maio, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu o processo licitatório, após 50 questionamentos de empresas interessadas no certame.

As alterações no edital foram feitas por uma comissão formada por membros da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e das secretarias de Transportes, Administração e Justiça. Em 14 de julho, o novo edital e anexos foram publicados no Diário Oficial do Município. A sessão de abertura dos envelopes com propostas ocorreu em 20 de setembro, mas foi declarada deserta, pois nenhuma empresa apresentou oferta.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte