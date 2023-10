Nova linha de ônibus HD506 começou a operar em Teresina (PI) nesta segunda (16)

Implantação do itinerário atendeu demanda da Associação dos Moradores do Residencial Todos os Santos

ARTHUR FERRARI

Começou a operar nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, às 6h30, em Teresina (PI), a nova linha de ônibus HD506, implantada pela prefeitura através da Strans (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito), com ampliação de itinerário na zona Sudeste da capital.

De acordo com a prefeitura, a medida atende uma demanda da Associação dos Moradores do Residencial Todos os Santos, dos usuários da Unidade Básica de Saúde Dr Helvídio Ferraz, da UPA do Renancença, além dos funcionários, pais e alunos do CMEI Novo Milênio.

Operada pelo Consórcio Therezina, da empresa Emtracol, a linha HD 506 (Novo Milênio/ Noé Mendes – São Cristóvão) atendeu cerca de 101 usuários na primeira viagem desta manhã.

De acordo com o superintendente da Strans, Bruno Pessoa, a nova linha agiliza a viagem até o centro de Teresina.

“Com essa medida, esperamos garantir que a população possa chegar até o seu destino de forma mais ágil. A linha HD506 vai operar em seis horários definidos nos dias úteis, e aos sábados, em quatro. A Strans estará atenta para viabilizar mudanças, caso observe a necessidade. É a Prefeitura de Teresina ampliando o acesso ao transporte público para as diversas comunidades da capital”, afirma.

De acordo com o diretor de Transportes Público da Strans, Felipe Leal, a medida também busca facilitar a mobilidade urbana da comunidade que utiliza serviços de saúde e educação no entorno.

“Conversando com a comunidade e após nossas análises, a Strans notou a necessidade de oferta de transporte público que atendesse também a população que precisa utilizar os serviços da Unidade Básica de Saúde Dr Helvídio Ferraz e da UPA do Renancença, além de facilitar o acesso de pais, funcionários e alunos do CMEI Novo Milênio. Essa ação vai garantir maior rapidez e eficiência na locomoção de moradores da comunidade”, disse.

Vale ressaltar que a implantação da nova linha não interfere na já existente (São Paulo/ Praça da Bandeira – São Cristóvão), que continuará atendendo a comunidade do bairro Renascença.

Confira horários e rota da nova linha:

O ônibus da linha HD506 irá atender a região nos seguintes horários dos dias úteis: 06h30, 08h35, 10h40,12h45, 14h50 e 17h00.

Já aos sábados, a linha opera às 06h40, 08h40, 10h40 e 12h40.

Linha HD506 (saída do Terminal Novo Milênio)

Ida (Bairro – Centro): Rua Antônio Rodrigues (Novo Milênio), Rua 15 de novembro, Avenida Professor Camilo Filho, Avenida Noé Mendes,

Rua Farmacêutico José Pereira Lopes,

Rua Dr. Pedro Teixeira, Rua Sete, Avenida Joaquim Nelson, Avenida José Francisco de Almeida Neto, BR 226, Avenida dos Expedicionários, BR 343, Avenida João XXIII, Avenida Frei Serafim, Rua Arlindo Nogueira,

Rua Areolino de Abreu, Avenida Maranhão.

Volta: (Centro – Bairro): Avenida Maranhão,

Avenida José dos Santos e Silva,

Rua 24 de janeiro,

Avenida Frei Serafim,

Avenida João XXIII,

BR 343,

Avenida dos Expedicionários,

BR 226,

Avenida José Francisco de Almeida Neto,

Avenida Joaquim Nelson,

Rua Sete,

Rua Dr. Pedro Teixeira,

Rua Farmacêutico José Pereira Lopes,

Avenida Noé Mendes, Avenida Professor Camilo Filho,

Rua 15 de novembro, Rua Antônio Rodrigues.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte