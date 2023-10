Licitação de estudo da Linha 3 do Metrô do Rio de Janeiro é marcada pelo Governo do Estado para dezembro

Empresa vencedora do processo será responsável pela elaboração dos estudos de viabilidade técnica, jurídica, econômica e ambiental

ARTHUR FERRARI

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), marcou a licitação para contratar a empresa responsável pela elaboração dos estudos de viabilidade técnica, jurídica, econômica e ambiental da linha 3 do Metrô da capital para 19 de dezembro de 2023, conforme anunciado no Diário Oficial do Estado.

“Estamos avançando na busca de soluções para os problemas do transporte público que hoje afligem a população do Rio. Mas também estamos projetando o futuro, planejando a expansão do metrô. Quando falamos de mobilidade urbana, temos que pensar que se trata de um sistema, que integra diferentes regiões e modais. Esse estudo deverá apresentar o melhor caminho para a ampliação do metrô, inclusive do ponto de vista do modelo de concessão”, disse o governador Cláudio Castro.

O chamamento público visa analisar minuciosamente a viabilidade para a implantação de dois trechos cruciais do sistema de metrô do Rio de Janeiro. O primeiro trecho entre a Praça XV, Araribóia e Alcântara, tem grande relevância para a mobilidade na região metropolitana, enquanto o segundo trecho, entre Jardim Oceânico, Alvorada e Recreio dos Bandeirantes, promete uma significativa expansão do sistema.

Ambos os trechos estão alinhados com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Metroviário (PDM), um instrumento-chave para o desenvolvimento ordenado do sistema de transporte público do estado.

Além de avaliar os impactos sociais e econômicos dessas expansões, os estudos têm a missão de fornecer subsídios para a futura prestação dos serviços, indicar as obras necessárias para a expansão da rede metroviária e, fundamentalmente, explorar opções de financiamento, seja público ou privado, para viabilizar esses projetos de grande envergadura.

A realização desses estudos integra o rol de projetos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), uma iniciativa do Governo Federal no Rio de Janeiro, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e a infraestrutura do estado.

“Esses estudos serão importantíssimos para avaliar a viabilidade das futuras ligações metroviárias. Uma das alternativas avaliadas é a realização de uma licitação internacional, por meio de parceria público-privada. A população do Rio de Janeiro tem esperado por décadas a ampliação desse importante sistema de transporte, e essa é uma das nossas prioridades. Não vamos medir esforços para buscar soluções aos históricos problemas da mobilidade do nosso estado”, desta o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

O prazo estipulado para a conclusão dos serviços é de 12 meses, com os produtos que compõem os estudos de viabilidade técnica, jurídica, econômica e ambiental sendo desenvolvidos em paralelo. Isso incluirá a elaboração de projetos conceituais de engenharia, análises de impactos ambientais e estudos detalhados de demanda, permitindo uma visão abrangente e sólida dos projetos de expansão do sistema metroviário.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte