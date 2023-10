Justiça Federal diz que Ello Transportes pode operar com aplicativo

ADAMO BAZANI

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região do Recife (TRF5) atendeu ação da empresa de fretamento Ello Transportes e permitiu que atuasse com aplicativo.

Segundo a Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos (Abrafrec), o desembargador federal Leonardo Coutinho reconheceu a ilegalidade do chamado “circuito fechado” – decreto que obriga o transporte do mesmo grupo de passageiros na ida e volta em viagens fretadas – e suspendeu a cassação emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No desáço, o desembargador afirmou que “não há lei permitindo que a ANTT exija dos fretadores de ônibus o cumprimento do circuito fechado, na medida em que, a Lei federal n.º 10.233/2001, que, dentre outras medidas, cuida da reestruturação do transporte terrestre, não dispõe sobre a obrigatoriedade do cumprimento da regra, que foi instituída pelo Decreto federal nº 2.521/1998 e pela Resolução nº 4.777/2015, da ANTT, notadamente em se considerando que a matéria referente à ordenação dos transportes terrestres deve ser determinada por norma legal.”

A decisão só vale para a Ello.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes