DT na BusWorld 2023: Em meio à eletrificação e hidrogênio, Scania/Higer destacam “diesel verde” com o modelo Touring

Marcas atuam nos segmentos de ônibus elétricos, mas acreditam que principalmente em rotas maiores, motores a combustão ainda terão muitos anos pela frente e que é possível deixá-los cada vez menos poluentes

ADAMO BAZANI

A BusWorld 2023, maior evento de ônibus do mundo que ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, teve como principal tema a descarbonização e a busca por alternativas para ampliar a autonomia das baterias dos modelos elétricos e deixar mais viáveis os veículos que usam o hidrogênio como fonte principal de tração ou como gerador complementar de energia.

O evento ocorreu entre os dias 05 e 12 de outubro de 2023 e o Diário do Transporte viajou para a Bélgica a convite da Mercedes-Benz.

Mas em meio aos vários estandes com os ônibus elétricos e a hidrogênio, a parceria entre a sueca Scania e a chinesa Higer destacou o diesel verde como uma das alternativas para reduzir as emissões na operação dos transportes.

As marcas exibiram o Touring, ônibus para ligações rodoviárias ou fretamento, que pode operar com biodiesel e o HVO, diesel hidrogenado, este compatível com qualquer motor a diesel comum.

As duas marcas atuam nos segmentos de ônibus elétricos, mas na feira demostraram acreditar que principalmente em rotas maiores, motores a combustão ainda terão muitos anos pela frente, diante em especial dos altos custos do hidrogênio e da autonomia limitada das baterias que, atualmente, deixam os coletivos a eletricidade mais viáveis para rotas urbanas.

Entretanto, segundo as fabricantes, é possível fazer com que os motores a combustão sejam menos poluentes.

O Touring o âmbito da parceira entre a Scania e a Higer não chega a ser necessariamente uma novidade, mas a mensagem das fabricantes foi dada.

O veículo pode ter dimensões entre 10,9 m; 12,1 m; e 13,7 m.

O ônibus é destinado em especial para mercados emergentes na África, Oriente Médio e parte da Ásia.

Os motores entre nove e 13 litros podem render de 320 cavalos a 500 cavalos, com torque de 1600 Nm a 2550 Nm.

9 litros 320 CV (235 kW) 1600 Nm Redução catalítica seletiva (SCR) Biodiesel, HVO, Diesel 9 litros 360 CV (265 kW) 1700 Nm Redução catalítica seletiva (SCR) Biodiesel, HVO, Diesel 13 litros 370 CV (272 kW) 1900 Nm Redução catalítica seletiva (SCR) HVO, diesel 13 litros 410 CV (302 kW) 2150 Nm Redução catalítica seletiva (SCR) Biodiesel, HVO, Diesel 13 litros 450 CV (331 kW) 2350 Nm Redução catalítica seletiva (SCR) Biodiesel, HVO, Diesel 13 litros 500 CV (368 kW) 2550 Nm Redução catalítica seletiva (SCR) HVO, diesel

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes