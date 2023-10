Valor do crédito eletrônico do Estacionamento Rotativo Digital em Belo Horizonte (MG) sofre reajuste a partir desta segunda (16)

Preço sobe de R$ 4,40 para R$ 4,95; há sete anos que a tarifa não tinha alteração

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 16 de outubro, o valor do crédito eletrônico do Estacionamento Rotativo Digital sobe de R$ 4,40 para R$ 4,95; a mudança foi anunciada na última quarta-feira (11) em portaria da BHTrans, publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

A prefeitura ressalta que o valor do crédito permaneceu sem alterações por sete anos, tendo sofrido o último reajuste em 18 de julho de 2016.

O novo valor será válido apenas para créditos comprados após a mudança da prefeitura; créditos adquiridos anteriormente não terão o preço ajustado.

Para aqueles que necessitam do serviço, o sistema de Estacionamento Rotativo de Belo Horizonte funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Já aos sábados, está aberto das das 8h às 13h, sendo que alguns locais o uso do crédito digital não é exigido. E aos domingos e feriados, o uso do crédito não é necessário.

