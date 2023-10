Serviço 710 da CPTM fica suspenso em todo este domingo (15)

Baldeação ocorre na Estação Palmeiras-Barra Funda

ADAMO BAZANI

O Serviço 710, que une as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), fica suspenso em todo este domingo, 15 de outubro de 2023.

Os passageiros das linhas 7 e 10 precisam trocar de trens na estação Palmeiras-Barra Funda.

A suspensão do serviço ocorre para a realização de obras nos trilhos, com trabalhos em Aparelho de Mudança de Via e socaria mecanizada, segundo a CPTM.

De acordo com a estatal, os trens da Linha 7-Rubi chegam e saem da Estação Palmeiras-Barra Funda pelas plataformas 8 e 9, e os trens da Linha 10-Turquesa utilizam a plataforma 7 para embarque e desembarque.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes