Linha 815 – Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI do sistema de transporte de Belo Horizonte (MG) registra três acidentes em menos de um mês

Acidente deste domingo (15) não deixou feridos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 15 de outubro de 2023, foi registrado em Belo Horizonte (MG) o terceiro acidente de trânsito envolvendo um ônibus da linha 815 – Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI do transporte coletivo da capital mineira, em menos de um mês.

No caso da colisão desta tarde, o coletivo bateu em um carro na região do Conjunto Paulo VI. Não houve registro de pessoas feridas.

Anteriormente, em 20 de setembro, o ônibus foi de encontro a uma árvore e deixou oito passageiros feridos, além do episódio mais recente, em 03 de outubro, quando perdeu os freios e colidiu com uma casa na rua das Almas.

O órgão BHTrans apurou que a linha 815 saltou do oitavo para o segundo lugar na quantidade de reclamações. Passageiros relatam que existe uma má conservação dos veículos, além do descumprimento do quadro de horários.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte