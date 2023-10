Linha 2 Verde do Metrô de São Paulo tem problemas neste domingo (15)

Impacto foi caussado por passageiro que entrou em passarela de emergência na estação Clínicas

ADAMO BAZANI

Os passageiros que dependem da linha 2 Verde do Metrô de São Paulo enfrentaram problemas na manhã deste domingo, 15 de outubro de 2023, por cerca de uma hora.

Entre 06h30 e 07h30, os trens seguiram viagem com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

De acordo com os canais oficiais do Metrô,. ocorreu uma interferência na via na estação Clínicas.

Um usuário acessou a passarela de emergência e, por segurança, o metrô precisou desenergizar a via.

O sistema no local só teve a energia restabelecida após a certeza de que não havia ninguém mais em área de risco, mas a pessoa não foi localizada.

Depois disso, a linha entrou em processo de normalização, mas com os passageiros ainda sentindo reflexos por um tempo.

Veja nota do Metrô

Na Linha 2-Verde, das 6h41 às 7h34, os trens circularam com restrição de velocidade e maior tempo de parada nas plataformas em razão da informação de passageiro na passarela de emergência na região da estação Clínicas. Funcionários fizeram inspeções na região e ninguém foi localizada. A circulação dos trens foi normalizada em seguida.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes