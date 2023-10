Linha 1 Azul do Metrô com problemas no início da tarde deste domingo (15)

Ocorreu falha em trem

ÁDAMO BAZANI

A linha 1 Azul do Metrô de São Paulo passou a operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada por volta de 12h20 deste domingo, 15 de outubro de 2023.

Ocorreu falha em trem na estação Ana Rosa.

Técnicos foram acionados e a normalização ocorreu por volta de 12h30.

Confira a nota divulgada pelo Metrô:

“A circulação dos trens na Linha 1-Azul já foi normalizada. Mais cedo, das 12h19 às 12h30, um trem apresentou falha em uma porta e teve o vagão esvaziado na estação Ana Rosa, no sentido do Jabaquara. Em seguida, a composição seguiu viagem prestando serviço com os demais vagões.”

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes