Show Cabaré – Bruno e Marrone e Leonardo, em Curitiba (PR), causa desvios em linhas do transporte coletivo no sábado (14)

Prefeitura disponibilizará ônibus grátis para o público no fim do show

ARTHUR FERRARI

O público que vai ao show Cabaré – Bruno e Marrone e Leonardo, na Pedreira Paulo Leminski, no próximo sábado, 14 de outubro de 2023, em Curitiba (PR), poderá contar com ônibus gratuitos na volta para casa.

Os ônibus de cortesia estarão à disposição do público das 22h até a 1h. A ação visa garantir que todos os espectadores possam aproveitar o show com tranquilidade, sabendo que terão um meio de transporte seguro e conveniente para voltar para casa.

Os veículos partirão da Pedreira Paulo Leminski com destino à Praça Tiradentes, localizada no coração do Centro de Curitiba, sem realizar paradas durante o trajeto. A saída dos ônibus será organizada de acordo com a demanda de passageiros, visando atender a todos de forma eficaz.

Os ônibus estarão estacionados na Rua João Gava, entre as Ruas João Enéas de Sá e Antonio Krainiski.

Além dos ônibus gratuitos, a Urbs também tomará medidas para facilitar a volta dos espectadores que optarem por táxis. Uma fila organizada será disponibilizada na Rua João Gava, entre as Ruas Mateus Leme (acesso ao ponto) e Antonio Krainiski, das 21h até a 1h, a fim de agilizar o atendimento aos passageiros.

Vale ressaltar que devido aos bloqueios de trânsito nas imediações da Pedreira Paulo Leminski, haverá alterações no trajeto de algumas linhas de transporte coletivo. As linhas 176 Parque Tanguá, 181 Mateus Leme, 979 Turismo, 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário) terão seus itinerários ajustados. Para mais informações sobre as alterações, os usuários podem consultar o site oficial da Urbs.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte