Pessoas com deficiência começarão a substituir cartões do transporte coletivo em Juiz de Fora (MG) a partir de quarta-feira (18)

Datas dependem do mês de nascimento do passageiro; mudanças são necessárias após novo sistema digital implantado pela Transdata

ALEXANDRE PELEGI

A partir de quarta-feira, 18 de outubro de 2023, começa o processo de substituição dos cartões do transporte coletivo em Juiz de Fora das pessoas com deficiência.

O calendário foi divulgado pela Astransp (Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora) em seu site.

A associação das empresas que operam o serviço dos ônibus da cidade mineira montou uma tabela que depende da data de nascimento do passageiro.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 21 de agosto deste ano a cidade iniciou uma fase de teste do novo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo, com tecnologia desenvolvida pela Transdata.

Com a fase concluída, e a nova tecnologia já em operação, todos os cartões estão sendo trocados, e terão cores diferenciadas: roxos para gratuidade e verde para pagantes comuns.

Para os idosos com mais de 65 anos a troca começou em 12 de setembro e segue até 04 de dezembro de 2023, também de acordo com a data de nascimento do beneficiário.

Para as pessoas com deficiência a tabela publicada hoje marca o início do procedimento de troca para a quarta-feira, 18 de outubro, também seguindo o mês de nascimento:

Para a troca do novo cartão, as pessoas com deficiência devem ir à sede da Astransp durante o período correspondente, à Rua Espírito Santo, 296, no Centro da cidade.

É preciso levar um documento com foto e o cartão antigo, para que seja cancelado após a atualização.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes