Metrô do Chile abre espaço para que pequenos produtores rurais vendam produtos em estação

Será o primeiro mercado desse tipo operado por pequenos agricultores dentro do serviço de transporte do país

ALEXANDRE PELEGI

O Metrô de Santiago do Chile divulgou no início deste mês de outubro de 2023 uma iniciativa inovadora: abriu as portas de uma de suas estações para abrigar o primeiro mercado de pequenos produtores rurais.

A iniciativa tem apoio do Indap – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, vinculado ao Ministério da Agricultura. O instituto promove o desenvolvimento dos pequenos produtores agrícolas e camponeses do país, contribuindo para o aumento de sua capacidade empresarial, organizativa e comercial.

O mercado funcionará todas as quartas-feiras entre as 10h00 e as 15h30.

O Ministro da Agricultura, Esteban Valenzuela, explicou que a feira estará localizada na estação Hospitales da Linha 3, e reunirá produtores agrícolas de diferentes regiões da região rural próxima a Santiago do Chile, que comercializarão plantas ornamentais, vegetais, ovos, mel e também produtos processados como compotas, molhos, sais e óleos condimentados, entre muitos outros.

O objetivo da iniciativa é contribuir para o desenvolvimento de espaços físicos de comercialização de diversos produtos agrícolas produzidos e/ou preparados pelos agricultores, chegando diretamente das comunas rurais da Região Metropolitana da capital Santiago aos espaços movimentados do Metrô, de forma ordenada, limpa e regulamentada.

Os alimentos, oferecidos diretamente do produtor ao consumidor, eliminam a figura do intermediário, levando os produtos diretamente do campo para a mesa. Assim, além da qualidade, os preços são mais baratos.

SOBRE O METRÔ DO CHILE

O metrô de Santiago cobre no total 7 linhas, e possui 136 estações, somando 140 km de extensão.

Funciona das 6:00 até as 23:00 e os valores da tarifa variam em função do horário e dos dias da semana.

Em horários de pico (punta, em espanhol) o valor é o mais caro. É o horário das 07:00 e 08:59 e entre 18:00 e 19:59 e a tarifa sai por 800 pesos chilenos (em torno de R$4,30).

Nos chamados horários de vale (fora do pico), e nos fins de semana, o valor é padrão: 720 pesos (R$ 3,88) a tarifa.

O valor mais baixo é para os horários de pouco movimento (comecinho da manhã e final da operação), em que custa 670 pesos (R$ 3,60).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes