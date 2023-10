Manaus já tem internet gratuita em terminais de integração dos ônibus municipais

Utilização do serviço, no entanto, é limitada a 30 minutos e usuário só poderá usar novamente após oito horas

ALEXANDRE PELEGI

Desde esta semana, dia 10 de outubro de 2023, a Prefeitura de Manaus (AM) passou a oferecer internet gratuita aos usuários do transporte coletivo que utilizam os cinco terminais de integração da capital.

Comunicado da prefeitura informa que os locais contam com serviços gratuitos de wi-fi para quem quiser conectar os aparelhos celulares à internet para acessar o aplicativo “Cadê Meu Ônibus”, ler notícias, conferir as redes sociais e as informações da atual gestão da prefeitura.

O lançamento da novidade ocorreu na terça-feira (10), no Terminal de Integração 1 (T1).

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, garantiu ser esta a primeira vez que a internet é ofertada na cidade de Manaus. “Nós decidimos incorporar a tecnologia como o novo rosto do transporte coletivo. Agora, contamos com ônibus modernos e um sistema totalmente rastreado por GPS. Os passageiros podem localizar seus ônibus a partir do aplicativo ‘Cadê Meu Ônibus’. E, para coroar todos esses avanços, estamos introduzindo a internet nos terminais”, disse Martins.

O procedimento para ter o acesso à internet exige que o passageiro faça um cadastro informando o nome completo, e-mail, CPF e data de nascimento, além de aceitar os termos de uso e a política de privacidade.

No entanto, o uso é limitado por 30 minutos de rede liberada, sendo que o passageiro só poderá usar novamente após 8 horas.

“Os passageiros ainda poderão aproveitar o acesso para comprar crédito on-line por meio do app ‘Cadê meu ônibus recarga’ ou pelo PIX no número 92 98444-4412”, informa a prefeitura.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes