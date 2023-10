Linha 8-Diamante não circula entre estações Lapa e Domingos de Moraes e Paese é acionado; Linha 9 segue com lentidão

Transtornos para os passageiros que utilizaram os trens da ViaMobilidade na manhã deste sábado (14) – veículo que faz manutenção interrompeu trecho na Linha 8 até 05h40; Linha 9 segue com lentidão desde o iníco desta semana

ALEXANDRE PELEGI

Uma avaria em veículo de manutenção terceirizado na madrugada deste sábado, 14 de outubro de 2023, interrompeu a circulação de trens entre as estações Lapa e Domingos de Moraes, operada pela ViaMobilidade (vídeo abaixo).

Ônibus gratuitos do sistema Paese Operação foram acionados para atender o trecho.

A concessionária informa que as equipes trabalharam para restabelecer a normalidade, o que ocorreu, segundo o aplicativo da empresa, por volta das 05h40.

Já a Linha 9-Esmeralda, também operada pela ViaMobilidade, continua com manutenção programada no sistema elétrico, o que faz com que a circulação dos trens ocorra com restrição de velocidade entre as estações Hebraica-Rebouças e Villa Lobos-Jaguaré.

A situação da Linha 9 persiste desde o início desta semana, o que causa transtornos aos usuários que dependem dos trens para chegar ao trabalho.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes