Evento neste domingo (15) muda itinerário de ônibus em via do Jaraguá, em Maceió (AL)

Agentes farão rondas na região para monitorar o trânsito

MICHELLE SOUZA

O Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) vai interditar parte da Rua Sá e Albuquerque, nas proximidades da Praça Dois Leões, no Jaraguá, em Maceió, para a realização de um evento. O bloqueio vai começar às 6h da manhã de domingo (15) e segue até às 2h da madrugada de segunda-feira (16).

Por causa da interdição, as linhas 072 – Gama Lins/Ponta Verde (Via Colina), 704 – Benedito Bentes/Ponta Verde (Maceió Shopping) e 716 – Clima Bom/Ponta Verde (Farol) que acessam a Rua Sá e Albuquerque serão desviadas no sentido bairro/Centro.

Os ônibus vão seguir pelas Avenidas Jangadeiros Alagoanos, Industrial Cícero Toledo, Travessa dos Artistas e Rua Mato Grosso, logo depois, continuam com seus itinerários normais. Para os motoristas que vêm da Travessa dos Artistas para a Rua Sá e Albuquerque a via vai estar livre para o tráfego de veículos.

Os agentes do DMTT farão ronda pela região para monitorar o trânsito e manter a fluidez viária.

