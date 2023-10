Estações São Miguel Paulista e Jardim Romano recebem projeto de capacitação profissional entre 16 e 18 de outubro

Serviço do Centro Beneficente de Assistência Social (CBAS) acontece das 10h às 19h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

De segunda a quarta-feira, 16 a 18 de outubro, as estações São Miguel Paulista e Jardim Romano da linha 12-Safira da CPTM recebem uma ação do Centro Beneficente de Assistência Social (CBAS), que ofertará gratuitamente cursos de capacitação profissional e empreendedorismo para jovens, acima de 15 anos.

Também serão oferecidas vagas de capacitação profissional para adultos em busca de emprego ou em estado de vulnerabilidade social.

A iniciativa acontece das 10h às 19h em ambas as estações. No caso do Jardim Romano, o serviço estará disponível também nos dias 19 e 20, no mesmo horário.

Confira os cursos oferecidos pelo CBAS: Manicure e Pedicure, Inglês, Pedreiro, Finanças, Eletricista, Azulejista, Corte e Costura, Empreendedorismo, Marketing Empresarial, Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVASP) e Canto.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte