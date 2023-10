Em dia de serviços de manutenção programada, trens da linha 9-Esmeralda circulam por via única na tarde deste sábado (14)

Manutenções seguirão neste domingo (15), das 8h30 às 18h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos recebe serviços de manutenção programada neste sábado, 14 de outubro.

Até então, as composições circulavam com velocidade reduzida entre as estações Hebraica-Rebouças e Villa Lobos-Jaguaré.

A última atualização (13h31) mostra que agora o atendimento está sendo realizado por via única entre as estações Cidade Jardim e Villa Lobos-Jaguaré.

A linha 9 seguirá com a operação reduzida neste domingo (15), das 8h30 às 18h, para a finalização dos serviços de manutenção.

A estimativa é de que os intervalos das paradas seja de 20 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.

