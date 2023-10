SuperVia altera programação de trens urbanos no Rio de Janeiro por causa de manutenção neste fim de semana

Extensão Paracambi, do Ramal Japeri, ficará inoperante durante todo o domingo (15) para serviços na via férrea e na rede aérea

ALEXANDRE PELEGI

A SuperVia, concessionária responsável pelos trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro, informa o funcionamento das linhas neste fim de semana, sábado (14) e domingo (15).

Devido a diversos de manutenção, a programação será afetada, conforme especificado a seguir:

Sábado (14/10)

Ramal Belford Roxo

Das 10h às 18h, serviços na via férrea e rede aérea entre Mercadão de Madureira e Triagem. Por isso, haverá troca de composição na estação Mercadão de Madureira.

Domingo (15/10)

Ramal Deodoro/Santa Cruz

Das 10h às 12h, serviço de limpeza de linhas entre a Praça da Bandeira e Madureira. Trens com destino a Santa Cruz não realizarão parada nas estações Praça da Bandeira, Meier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Piedade.

– Clientes na estação Praça da Bandeira interessados em trens com destino a Deodoro e Santa Cruz deverão embarcar em trens com destino a Central do Brasil e realizar a transferência;

– Clientes interessados na estação Praça da Bandeira deverão desembarcar na estação São Cristóvão e realizar a transferência para trens com destino a Central do Brasil.

Ramal Japeri

Extensão Paracambi ficará inoperante durante todo o domingo para serviços na via férrea e na rede aérea. A linha volta a operar na segunda-feira.

Das 10h às 12h, serviço de limpeza de linhas entre a Praça da Bandeira e Madureira. Trens com destino a Japeri não realizarão parada nas estações Praça da Bandeira, Meier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Piedade.

– Clientes interessados na estação Praça da Bandeira deverão desembarcar na estação São Cristóvão e realizar a transferência para trens com destino a Central do Brasil.

Ramal Belford Roxo

Das 10h às 18h, serviços na via férrea e rede aérea entre Mercadão de Madureira e Barros Filho. Por isso, haverá troca de composição na estação Mercadão de Madureira.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes