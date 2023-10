Problemas de energia afetaram circulação de trólebus no Ipiranga, zona Sul de São Paulo, nesta sexta (13)

Problema atingiu a linha 4113/10, mas já foi resolvido por volta das 04h30; ônibus circulam normalmente pelo local

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans informa que a linha 4113/10, operada por trólebus na região do Ipiranga, zona Sul de São Paulo, foi afetada por falta de energia elétrica na madrugada desta sexta-feira, 13 de outubro de 2023.

De acordo com a gerenciadora do transporte coletivo da capital houve falta de energia na Avenida Nazaré e imediações, o que impediu a movimentação de trólebus no local.

Por volta das 04h30 o problema foi resolvido e a linha voltou a operar normalmente.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes