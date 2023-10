Ônibus pega fogo em Marechal Deodoro (AL), na tarde desta sexta-feira (13)

Apesar do susto, passageiros conseguiram escapar

MICHELLE SOUZA

Um ônibus pegou fogo na região metropolitana de Maceió (AL), na tarde desta sexta-feira, 13 de outubro de 2023. O incidente aconteceu em uma estrada de terra no município de Marechal Deodoro. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os passageiros, o veículo teria atolado. Depois disso, as chamas começaram. O incêndio teria sido provocado por causa da força do motor para sair da lama.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram ainda a vegetação ao redor da estrada. Uma densa nuvem de fumaça preta tomou conta do local.

Cerca de nove militares do Corpo de Bombeiros em três viaturas estiveram no local e conseguiram combater o fogo usando água, abafadores e outros equipamentos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte