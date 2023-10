Obra do Complexo Viário da Castelo Branco, em Goiânia, chega a 26% e prefeitura mantém previsão de entrega até o fim do ano

Realizada no entroncamento das avenidas Leste-Oeste e Castelo Branco, intervenção está orçada em mais de R$ 14 milhões

ALEXANDRE PELEGI

A obra do Complexo Viário da Avenida Castelo Branco, em Goiânia, atingiu 26% do cronograma, informa a prefeitura da capital de Goiás.

A previsão de entrega do complexo se mantém para dezembro deste ano.

Com valor estimado em R$ 14 milhões, o viaduto é o quinto realizado pela prefeitura, na sequência de obras como os viadutos da Moda, Complexo da Jamel Cecílio, Viaduto Lauro Belchior e Viaduto Iris Rezende Machado.

A prefeitura informa que investiu R$ 68,5 milhões nessas obras de infraestrutura.

Composto por um elevado com aproximadamente 350 metros de comprimento, na Avenida Leste-Oeste, o Complexo Viário da Avenida Castelo Branco permite a transposição da Avenida Castelo Branco.

O cronograma contempla ainda a implantação de um sistema de drenagem numa extensão de 845 metros e 13.639 metros quadrados de área pavimentada.

Os outros viadutos entregues pela prefeitura são os seguintes:

– em setembro de 2021 foi inaugurado o Viaduto da Moda Regina Pimenta Peixoto Moura, na Região da 44, ao custo de R$ 7 milhões, local que abriga um dos mais importantes polos de moda do País e recebe anualmente cerca de 16 milhões de turistas;

– em maio de 2022 foram entregues três grandes viadutos:

= Complexo Viário Luiz José Costa, conhecido como Complexo da Jamel Cecílio. Dividida em três níveis, a obra é composta pelo viaduto na Avenida Deputado Jamel Cecílio, a rotatória no nível da Alameda Leopoldo de Bulhões e a trincheira da Marginal Botafogo. Conta com nova iluminação, rede de drenagem com bocas de lobo, paisagismo, calçadas acessíveis e sinalização. Custo total foi superior a R$ 32,5 milhões;

= Viaduto Lauro Belchior, liga os setores Leste Universitário e Novo Mundo. Realiza a conexão de 30 bairros da Região Leste da Capital, com estimativa de que cerca de 2,5 mil veículos cruzem a estrutura por dia. Constituída por oito vigas metálicas de cerca de 54 metros de comprimento e 2,5 metros de altura cada, a superestrutura tem vão central de 41 metros e dois balanços adjacentes de 6,17 metros. Possui duas pistas com oito metros cada e quatro faixas de rolamento, e passarela de pedestres em toda a sua extensão. Valor da obra foi de aproximadamente R$ 7 milhões;

= Complexo Viário Iris Rezende Machado, situado no cruzamento das avenidas Perimetral e Goiás. Obra integra o complexo do BRT Norte-Sul, com custo de R$ 8 milhões. Viaduto é formado por 27 vigas de 33 metros e nove vigas de 22 metros, com quatro faixas para tráfego, duas em cada sentido. Os ônibus do transporte coletivo contam uma faixa exclusiva em cada sentido e os demais automóveis uma faixa em cada sentido também.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes