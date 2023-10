Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo tem problemas no início da tarde desta sexta (13)

Velocidade é reduzida e tempo de parada é maior

ADAMO BAZANI

A linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, que faz a ligação entre as zonas Sul e Norte da capital paulista, passou a operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada pouco depois de 12h30 desta sexta-feira, 13 de agosto de 2023.

De acordo com os canais oficiais do Metrô, o motivo é a presença de pessoa nos trilhos na região da Estação da Sé.

Técnicos foram acionados para a normalização.

Os trens voltaram a circulam na velocidade normal por volta das 13h12.

Segundo o Metrô, somente depois de 13h que a linha começou a entrar gradativamente em normalização.

A circulação dos trens na Linha 1-Azul está em processo de normalização. Das 12h38 às 13h04, os trens circularam com velocidade reduzida e maior intervalo em razão da presença de um passageiro na via na estação Sé.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes