CPTM altera circulação de trens do Serviço 710 no fim de semana

Alterações são para realização de obras de melhorias e modernização

MICHELLE SOUZA

Passageiros que usam o serviço 710, que permite a possiblidade de viajar entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência na Estação Brás, precisam ficar atentos a mudanças na circulação dos trens no sábado (14) e domingo (15). As alterações acontecem para realização de obras de melhorias e modernização.

No sábado (14) após às 21h, os trens do serviço na Estação Palmeiras-Barra Funda vão circular pela plataforma 7, no sentido Jundiaí, e plataforma 6 com destino à estação Rio Grande da Serra.

Já no domingo (15), durante toda a operação comercial, o serviço 710 não vai funcionar, estará suspenso para a realização de obras na via permanente, com serviços em Aparelho de Mudança de Via e socaria mecanizada. Por isso, as composições que saem de Jundiaí e Rio Grande da Serra terão como destino a Estação Palmeiras-Barra Funda e será necessária a baldeação para a mudança entre as linhas.

Os trens da Linha 7-Rubi vão chegar e sair da Estação Palmeiras-Barra Funda pelas plataformas 8 e 9, e os trens da Linha 10-Turquesa utilizarão a plataforma 7 para embarque e desembarque.

Os colaboradores vão estar à disposição para auxiliar os passageiros nos deslocamentos.

As mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Para os sábados, intervalo médio previsto, após as 21h, e domingos, durante toda a operação comercial, é de até 35 minutos. O intervalo é válido para todas as cinco linhas da CPTM.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte