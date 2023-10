Campinas (SP) tira linhas de ônibus convencionais de corredor exclusivo do BRT Campo Grande para ganho de agilidade

Alterações acontecem a partir de segunda-feira (16), informa Emdec

ALEXANDRE PELEGI

A nova operação do BRT Campo Grande, corredor de ônibus rápidos de Campinas (SP), provocará mudanças nas linhas convencionais do transporte coletivo da cidade.

A partir de segunda-feira, 16 de outubro de 2023, dez linhas do sistema convencional deixam de circular no corredor exclusivo.

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), informa que as mudanças buscam garantir desempenho e agilidade à operação das linhas BRT no corredor exclusivo.

“Apesar de manter o atendimento das linhas convencionais, a Emdec busca estimular a migração gradativa para as linhas BRT, que terão mais agilidade no deslocamento, além de contar com estações e terminais mais modernos e confortáveis”, diz a prefeitura.

Com as mudanças, as linhas que passarão a transitar no pavimento asfáltico e atender as paradas existentes, à direita da via, são as seguintes: 212 e 214 (Terminal Itajaí); 221 (Satélite Íris IV); 222 (Jardim Florence); 223 (Satélite Íris III); 224 e 225 (Residencial Sírius); 228 (Princesa D’Oeste); 229 (Jardim Florence II); e 231 (Satélite Íris I).

Além disso, as linhas 212 e 229 retomam o atendimento pelas ruas Dr. Salles Oliveira, no sentido Centro, e Bueno de Miranda, no sentido bairro. Deixam, portanto, de circular no BRT Perimetral, nos dois sentidos.

Nos novos trajetos, serão atendidos oito pontos no sentido Centro, na Salles Oliveira; e cinco no sentido bairro, na Marquês de Três Rios, Bueno de Miranda e Joaquim Villac.

Agentes da Emdec estarão nos pontos de parada com maior demanda de usuários para orientar sobre as mudanças e acompanhar as travessias de pedestres.

Rondas permanentes serão feitas pela empresa municipal ao longo do Corredor Campo Grande para monitorar a movimentação de usuários, realizando as orientações e intervenções necessárias.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes