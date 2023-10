Belo Horizonte (MG) terá acréscimo de 184 viagens em 41 linhas de ônibus aos sábados

Novas partidas começam a valer a partir de amanhã (14)

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Belo Horizonte (MG) informou nessa quinta-feira, 12 de outubro de 2023, que vai ampliar o número de viagens aos sábados em 41 linhas do transporte coletivo da capital.

Serão 184 novas partidas, que passam a valer a partir deste sábado (14).

De acordo com o comunicado, a medida é mais uma etapa das ações de melhoria do transporte público implementadas pela prefeitura, decorrentes com a sanção da Lei 11.458/23, que dispõe sobre a remuneração complementar do transporte coletivo convencional.

Desde a vigência da Lei foram acrescidas 849 novas viagens ao sistema de transporte convencional da capital: 497 nos dias úteis e 352 nos finais de semana (sábado, domingo ou feriado).

Esse número já inclui as partidas que começam a valer no dia 14.

“Também já foram incorporados à frota 220 veículos – dos quais 167 que geraram aumento no número de veículos e 53 que entraram para renovar veículos que tiveram que sair do sistema – trazendo ao município uma frota mais moderna e com menores níveis de poluentes”, informa a prefeitura da capital mineira.

Viagens já implementadas Em julho, a Prefeitura acrescentou 185 viagens nos dias úteis e 155 novas viagens aos sábados. No começo de agosto, foram mais 133 novas viagens, em 19 linhas, também nos dias úteis. Em setembro foram 197 novas viagens por dia útil, sendo 114 no início do mês, mais 57 novas viagens e outras 26 viagens com a criação da nova linha 721 (Estação São Gabriel / Maria Teresa, Via Parque Cerrado). Até o final deste ano, a Prefeitura determinará aos consórcios que façam um incremento de 10% nas viagens, saltando das 21.700 viagens por dia útil para 23.870 viagens. Novas melhorias nos quadros de horários de viagens, ajustes nos itinerários e criação de novas linhas também serão implementadas no mesmo período. Para dar mais transparência ao processo de inclusão de viagens ao sistema, foi disponibilizado, em setembro, um novo conjunto de gráficos no portal da prefeitura, na página Mais Ônibus, com dados sobre a oferta de viagens, quantidade de viagens por faixa horária a cada dia e o acréscimo feito desde a sanção da lei 11.458/23. Os acréscimos de viagens levam em consideração as contribuições da população sobre necessidades de ajustes no sistema de transporte público, mas também estudos técnicos realizados pela equipe da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte para melhor atender o cidadão. Confira a relação das 184 novas viagens aos sábados por linha: Linha 33 – 5 novas viagens; LInha 35 – 2 novas viagens; Linha 51 – 7 novas viagens; Linha 62 – 14 novas viagens; Linha 302 – 1 nova viagem; LInha 305 – 3 novas viagens; Linha 309 – 3 novas viagens; Linha 310 – 1 nova viagem; Linha 318 – 2 novas viagens; Linha 319 – 3 novas viagens; Linha 330 – 7 novas viagens; Linha 332 – 1 novas viagem; Linha 342 – 3 novas viagens; Linha 510 – 1 nova viagem; Linha 607 – 16 novas viagens; Linha 608 – 1 nova viagem; Linha 609 – 2 novas viagens; Linha 614 – 7 novas viagens; Linha 618 – 11 novas viagens; Linha 626 – 1 nova viagem; Linha 707 – 5 novas viagens; Linha 712 – 5 novas viagens; Linha 737 – 2 novas viagens; Linha 806 – 5 novas viagens; Linha 813 – 3 novas viagens; Linha 815 – 3 novas viagens; Linha 823 – 4 novas viagens; Linha 1502 – 14 novas viagens; Linha 3050 – 12 novas viagens; Linha 4032 – 3 novas viagens; Linha 4113 – 4 novas viagens; Linha 5106 – 10 novas viagens; Linha 5201 – 9 novas viagens; Linha 5250 – 1 nova viagem; Linha 8103 – 5 novas viagens; Linha 8207 – 6 novas viagens; Linha 9032 – 5 novas viagens; Linha 9412 – 3 novas viagens; Linha 5502C – 4 novas viagens; Linha 5503A – 8 novas viagens; Linha SC01B – 5 novas viagens;