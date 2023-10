Ampliação da Linha Direta Inter 2 e novas estações na Linha Verde são destaques nas próximas semanas em licitações da prefeitura de Curitiba

Recursos do BID auxiliam no pacote de obras; apenas em uma licitação para o transporte valor estimado é de mais de R$ 141 milhões

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Curitiba (PR), por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), divulgou as licitações que estão em andamento nos meses de outubro e início de novembro.

No total, serão dez obras públicas na cidade, dentre as quais importantes intervenções nas áreas de mobilidade urbana e transporte público.

Somados, os processos licitatórios preveem investimentos superiores a R$ 444 milhões, que incluem também macrodrenagem, reforma e ampliação da Rua da Cidadania Tatuquara e a construção do Restaurante Popular da mesma regional.

“As intervenções vão servir para aprimorar a infraestrutura urbana e impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade, resultando na criação de cerca de 21.300 empregos, tanto diretos quanto indiretos”, garante a prefeitura.

Na área de transporte público o destaque fica para a concorrência internacional voltada para a ampliação da Capacidade da Linha Direta Inter 2.

A concorrência internacional, marcada para o dia 30 de outubro de 2023, receberá propostas para a execução das obras de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização vertical e horizontal, iluminação, rede de distribuição aérea, rede de fibra ótica, semaforização, paisagismo e desapropriações.

O total estimado é de mais de R$ 140 milhões (R$ 141.325.315,47), com prazo de execução de 540 dias.

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) é parceiro da prefeitura com financiamentos no valor de 106,7 milhões de dólares.

O Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2 envolve as duas linhas que mais transportam passageiros na cidade fora do eixo estrutural: a Linha Direta Inter 2 (de Ligeirinho) e a Linha do Interbairros II (paradora).

Além desta obra, a prefeitura anunciou já um novo pacote de obras do programa Asfalto Novo, de requalificação da malha viária, além da implantação de cinco estações de transporte na Linha Verde (Estações Atuba, Solar, Jardim Botânico, Torres, UFPR).

Os processos das licitações são executados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, na modalidade de Concorrência Pública (CP), Regime Diferenciado de Contratação Presencial (RDC)

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, as dez obras que estão com licitação em andamento levarão melhorias a diferentes regiões da cidade.

“São investimentos significativos integrados a um abrangente programa de obras públicas conduzido pelo prefeito Rafael Greca. Seguindo um planejamento cuidadoso, estamos empenhados em atender às necessidades da comunidade”, ressaltou Rodrigues.

Editais

Os editais das obras, anexos e demais documentos estão no site da Prefeitura, no ícone “Licitações”, ou junto à Gerência de Licitações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Rua Emílio de Menezes, 450, no bairro São Francisco).

A apresentação das propostas das empresas interessadas na execução das obras ocorre entre os dias 11 de outubro a 13 de novembro (quadro abaixo), no auditório da sede da Smop.

As empresas interessadas deverão protocolar suas propostas no serviço de protocolo da Smop conforme definido nos editais de licitação.

Sobre os editais

– CP/040/2023-SMOP/OPP – Valor R$ 34.673.005,51 – Data 11/10/2023 (9h30) – abertura das propostas

– CP/047/2023-SMOP/OPO – Valor R$ 14.835.324,85 – Data 13/11/2023 – (9h30) – abertura das propostas

– CP/038/2023-SMOP/OPP-BID – Valor: R$ 84.328.340,43 – Data 17/10/2023 (14h30) – abertura das propostas

– CP/041/2023-SMOP/OPP – BID – Valor R$ 70.989.733,49 – Data 17/10/2023 (9h30) – abertura das propostas

– CP/043/2023-SMOP/OPE – Valor R$ 31.247.479,68 – Data 19/10/2023 (9h30) – abertura das propostas

– CP/044/2023-SMOP/OPE – Valor R$ 6.861.391,98 – Data 23/10/2023 (9h30) – abertura das propostas

– CP/045/2023-SMOP/OPE- Valor R$ 5.185.392,92 – Data 23/10/2023 (10h30) – abertura das propostas

– RDC/008/2023-SMOP/OPO – Valor R$ 3.697.787,64 – Data 24/10/2023 (9h30) – abertura das propostas

– CP/046/2023-SMOP/OPP-BID – Valor R$ 51.601.878,37 – Data 27/10/2023 (9h30) – abertura das propostas

– CP/042/2023-SMOP/OPP – BID – Valor R$ 141.325.315,47 – Data 30/10/2023 (10h) – abertura das propostas (Print acima)

