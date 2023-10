Via EPIG, no DF, tem alteração no trânsito a partir desta sexta-feira (13)

Local passa por requalificação para implantação de corredor exclusivo para o transporte coletivo no canteiro central

ALEXANDRE PELEGI

A Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no Distrito Federal, terá a partir desta sexta-feira, 13 de outubro de 2023, a continuidade da concretagem das fundações de viaduto em construção no local.

Com isso, o trânsito sofrerá alterações para a realização dos serviços.

Quem trafega pela EPIG deverá acessar o Setor Policial Sul pelo desvio provisório instalado alguns metros à frente do acesso atual.

Isso porque, como informa o subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras, o engenheiro Ricardo Terenzi, o acesso ao Setor Policial Sul atualmente existente será interditado por prazo indeterminado para que se possa avançar na construção de viaduto entre a EPTG e a interseção da EPIG com a ESPM.

A via EPIG está sendo requalificada para implantação de corredor exclusivo para o transporte coletivo no canteiro central.

O primeiro trecho da obra, situado no intervalo entre a EPTG e o fim da interseção viária entre a EPIG e o Setor Policial Sul, abrange implantação de corredor BRT, construção de 2 novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

A obra de mobilidade integra o corredor eixo oeste.

Com cerca de 40km de extensão, esse corredor vai fazer a ligação do Sol Nascente com o Eixo Monumental e o Terminal Asa Sul, passando por importantes vias da cidade como Hélio Prates, EPTG, EPIG e ESPM.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes