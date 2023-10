Valor da tarifa dos ônibus municipais de Vinhedo (SP) cai para R$ 4,75 a partir desta quinta-feira (12)

Anteriormente, era cobrado R$ 5,50; cidade conta com nove linhas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta quinta-feira, 12 de outubro de 2023, o valor da tarifa dos ônibus municipais de Vinhedo (SP) passa a ser de R$ 4,75; anteriormente, era cobrada a taxa de R$ 5,50, assim houve uma redução de 13,6%.

“A redução foi possível graças à promulgação da Lei Complementar nº 210/23 de nossa autoria, aprovada recentemente pela Câmara Municipal, possibilitando conceder isenção do ISS à empresa de transporte coletivo. É um esforço conjunto, com o objetivo principal de manter a tarifa em um patamar que não inviabilize transporte público municipal para os usuários”, comentou o prefeito Dr. Dario Pacheco.

A cidade conta com 15 ônibus em operação, sendo que dois deles servem como reserva caso outro modelo apresente problema. O sistema de transporte coletivo possui nove linhas: 403 – Jardim Miriam, Jardim Três Irmãos e Vila João XXIII; 405 – Capela, São Joaquim via Rodoviária e Pinheirinho; 407 – Capela, Rodoviária e São José; 404 – Rodoviária, Foga via Morumbi; 406 – Capela, Rodoviária via Palmares; 490 – Capela, Rodoviária via Paineiras.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte