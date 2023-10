Transporte coletivo começa a operar de forma emergencial em Siderópolis (SC) a partir desta sexta (13)

Expresso Coletivo Forquilhinha assume linhas deixadas pela empresa ZTL

ARTHUR FERRARI

Após a Prefeitura de Siderópolis, cidade do estado de Santa Catarina com 15 mil habitantes, ser surpreendida com um comunicado da empresa ZTL de que a partir de quarta-feira,11 de outubro de 2023, o serviço de transporte coletivo seria encerrado, o Prefeito Franqui Salvaro anunciou que um contrato emergencial já foi firmado para que a população não fique sem o serviço.

A partir de sexta-feira (13), a empresa Expresso Coletivo Forquilhinha será responsável pela operação das linhas do transporte coletivo municipal na cidade.

Segundo o prefeito, a princípio os ônibus da Forquilhinha atenderão os passageiros com os mesmos horários realizados pela empresa ZTL.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte