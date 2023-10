Prefeitura de São Paulo inicia as obras de recuperação da pista da Avenida do Estado nesta quinta (12)

Previsão é que serviços durem nove meses

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São Paulo anunciou o início das obras de recuperação e contenção na Av. do Estado, sentido Ipiranga, na altura do Mercado Municipal. A ordem de serviço foi assinada em 16 de agosto, marcando o início do desenvolvimento dos projetos de engenharia e dos desvios de tráfego necessários. As obras, que se estenderão por nove meses, visam resolver problemas críticos de infraestrutura que ameaçavam a estabilidade da via e do histórico edifício do Mercado Municipal.

A decisão de empreender as obras foi tomada após uma vistoria realizada no local, onde técnicos da Prefeitura constataram a movimentação da parede de contenção que separa a Av. do Estado do Rio Tamanduateí, além do processo de solapamento da pista. Análises técnicas adicionais também identificaram bolsões de água e rompimento de redes subterrâneas.

O trecho que passará por obras se estende por cerca de 240 metros, entre a Av. Mercúrio e o Viaduto Diário Popular. Durante as obras, a recuperação e estabilização das paredes de contenção e das redes subterrâneas de infraestrutura garantirão a segurança do trecho da Av. do Estado e do edifício do Mercado Municipal, que possui mais de 90 anos de história e é tombado como patrimônio histórico.

Para minimizar o impacto no tráfego local, a Prefeitura tomará medidas específicas. A primeira delas será o tamponamento provisório do solapamento localizado na esquina das avenidas Mercúrio e do Estado, iniciando na quinta-feira (12) e concluindo ainda durante o feriado.

Na sexta-feira (13), a faixa da direita da Av. do Estado, sentido centro, na altura do Mercado Municipal, será interditada. Duas faixas à esquerda permanecerão livres para o tráfego de todos os tipos de veículos. Durante esse período, serão realizados os trabalhos de estabilização do solo em toda a lateral do mercado, com previsão de duração entre 30 e 40 dias.

A próxima etapa envolverá a cravação de perfis metálicos no eixo da pista e na lateral do Mercado Municipal, para readequação do pavimento das duas faixas da direita. Posteriormente, a faixa da direita será liberada para o tráfego, e a da esquerda será interditada, mantendo duas faixas livres. Nessa fase, serão executados a estabilização da parede de contenção, a readequação da infraestrutura subterrânea, o reforço do subsolo e do pavimento. Após a conclusão dessa etapa, os mesmos serviços serão executados na faixa próxima ao prédio do Mercado. Finalmente, toda a extensão da obra receberá novo pavimento asfáltico e nova sinalização viária.

Para manter o fluxo de tráfego durante a realização das obras, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ativará um desvio operacional de trânsito a partir de segunda-feira (16). Os veículos de passeio que seguem pela Av. do Estado no sentido Ipiranga terão como alternativa a Rua Carlos de Sousa Nazaré, à direita, e, em seguida, à esquerda, a Rua da Cantareira. Motoristas também poderão optar por retornar ao percurso original através de outras rotas alternativas, como a Rua Comendador Assad Abdalla, a Rua Dr. Itapura de Miranda, ou a Rua Cavalheiro Basílio Jafet.

Para manter os motoristas informados sobre as obras e as rotas alternativas, a CET utilizará faixas de vinil e Painéis de Mensagens Variáveis Móveis, que serão instalados desde a Marginal Tietê, para alertar os condutores sobre a execução das obras emergenciais em frente ao Mercado Municipal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte