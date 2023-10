Prefeitura de Presidente Prudente (SP) autoriza uso do terminal urbano para viagens intermunicipais da empresa Jandaia

Veículos utilizarão a plataforma 1, próxima à rua Casemiro Dias

ARTHUR FERRARI

Em uma cerimônia realizada na quarta-feira, 11 de outubro de 2023, o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, formalizou a autorização para o uso do terminal urbano Martinho Krasucki pela empresa Jandaia, que opera viagens intermunicipais. A partir da próxima segunda-feira, (16), a empresa poderá utilizar o espaço, concretizando uma importante parceria para a mobilidade na região.

O documento foi assinado pelo prefeito Ed Thomas e pelo secretário de Mobilidade Urbana, Cézar Gardim, e baseia-se no decreto municipal nº 17.402/2005, que prevê o embarque e desembarque de passageiros da empresa no terminal. Vale ressaltar que essa cessão se dará de forma precária, o que significa que a prefeitura terá a prerrogativa de retomar o uso do espaço a qualquer momento, com base no interesse público.

As linhas autorizadas a circular pela primeira plataforma do terminal, a mais próxima da Rua Casemiro Dias, serão aquelas que atendem aos municípios e distritos de Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Coronel Goulart, Emilianópolis, Espigão, Narandiba, Nova Pátria, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba e Tarabai.

É importante destacar que os passageiros com destino aos municípios de Indiana e Martinópolis utilizarão a Rodoviária Comendador José Lemes Soares, conforme previsto no mesmo decreto municipal.

Nos últimos dias, o terminal urbano passou por manutenção e melhorias, realizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, após a saída definitiva dos boxistas, que ocorreu devido à reabertura do Shopping Popular. Entretanto, está prevista uma reforma completa no local, que abrangerá recapeamento, pintura, troca de bancos e outras melhorias. A revitalização ocorrerá de forma gradual, uma plataforma por vez, evitando o fechamento total do terminal

Com o retorno dos passageiros da Jandaia ao terminal, a Semob informou que o ponto de ônibus provisório instalado em frente à Rodoviária, na Avenida Brasil, será desativado, e a cobertura será retirada do local. Assim, apenas o ponto de ônibus localizado na Praça dos Pioneiros permanecerá disponível para o embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano (SOU Prudente).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte