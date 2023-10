Prefeito de Aracaju (SE) apresenta projeto feito pela ANTP para instalação do consórcio metropolitano de transporte coletivo

Associação Nacional de Transportes Públicos realizou extenso diagnóstico do sistema de ônibus que abrange as quatro cidades da região: Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros

ALEXANDRE PELEGI

O prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira, apresentou na manhã dessa quarta-feira, 11 de outubro de 2023, um estudo sobre o transporte coletivo da Grande Aracaju, realizado pela Associação Nacional de Transporte Público (ANTP).

Edvaldo estava acompanhado dos prefeitos da região metropolitana, Marcos Santana (São Cristóvão), Padre Inaldo (Nossa Senhora do Socorro) e Alberto Macedo (Barra dos Coqueiros).

A análise apresentada pela ANTP, por seu superintendente Luís Carlos Néspoli, resultou de um diagnóstico minucioso do sistema de transporte público que abrange as quatro cidades.

Os prefeitos farão agora nova reunião para discutir os dados levantados pelo estudo e para o estabelecimento de um cronograma de trabalho.

Edvaldo destacou que a conclusão do levantamento “representa mais um grande passo para a instalação do consórcio metropolitano do transporte coletivo“, destacando que a prefeitura de Aracaju contratou a ANTP para obter um diagnóstico da situação do transporte coletivo da região metropolitana.

“Foi um levantamento muito bem feito pela ANTP e que estabeleceu as premissas daquilo que poderá se tornar a futura licitação do transporte coletivo. A partir deste diagnóstico científico, vamos, agora, nos reunir para debater sobre os dados expostos e ajustar de que maneira se dará a formação do consórcio metropolitano. Todos os próximos passos serão alinhados nesta próxima reunião“, afirmou o prefeito da capital sergipana.

Edvaldo justificou a contratação da ANTP para o trabalho destacando a experiência e qualificação técnica da entidade. “Fomos em busca da entidade mais preparada para esse tipo de serviço. A ANTP possui mais de 40 anos de história, foi responsável pelos estudos para o Consórcio de Transportes da Região Metropolitana de Recife, fez projetos para as Prefeituras de Salvador e Natal, além de atuar em São Paulo e em outras cidades do país. Nós a contratamos para que tivéssemos um resultado sólido, baseado em ciência, e estou muito satisfeito“, frisou.

VONTADE POLÍTICA

Para o prefeito da capital Aracaju, “há muita vontade política dos quatro prefeitos para a constituição do consórcio“, e que, com os estudos, “os gestores estão preparados para os passos seguintes“.

Ele lembrou que desde 2017 as lideranças regionais estão em tratativas, trabalhando pela formação do consórcio. “Há um consenso entre nós, de que é preciso melhorar o sistema de transporte coletivo para que o usuário tenha acesso a um serviço de qualidade, mas é necessário que ele possa pagar por esse serviço e que cada um de nós possa ser responsável pela sua parte. Portanto, avançaremos na instalação do consórcio para chegarmos à licitação do transporte coletivo, que será o instrumento que nos levará ao que almejamos“, completou.

Já para o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, a consultoria contratada pela Prefeitura de Aracaju “foi imprescindível”.

“A atitude do prefeito Edvaldo Nogueira foi louvável para que chegássemos a esse momento de pedagogia, de elucidação do transporte coletivo da região metropolitana. Estamos em um processo que está acontecendo e Aracaju está nos ofertando um produto que é caro, que nós individualmente não poderíamos comprar, e que será utilizado para que possamos traçar as estratégias, o caminho para alcançar o sistema que queremos e que poderá ser mantido. Então, saio desta reunião cheio de expectativa e esperança, certo de que marcaremos uma próxima reunião de trabalho para estabelecer as diretrizes políticas para a constituição do consórcio“, reforçou.

Para o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, o estudo apresentado deixou todos deixa de um diagnóstico real, que apresenta os ônus e os bônus de um processo de implantação.

Por fim, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo disse que “é um diagnóstico que deixa claro que, com a criação do consórcio, seremos co-responsáveis pelo transporte coletivo e essa co-responsabilidade nos dará a oportunidade de apresentar as demandas de cada cidade. Nós sabemos que o transporte coletivo de todo o país tem enfrentado uma grande problemática e precisamos de soluções para melhorar a prestação dos serviços aos cidadãos. Então, esse estudo nos auxilia a ter uma visão mais clara e nos ajudará muito”, pontuou.

A consultoria com a Associação Nacional de Transportes Públicos foi contratada pela Prefeitura da capital Aracaju no final do ano passado, em um investimento de R$ 1,9 milhão.

Entre as atribuições desenvolvidas pela entidade estiveram a realização de diagnóstico do sistema de transporte público por ônibus; pesquisa para identificação de carregamento de embarque e desembarque das linhas do transporte público; planilha de custo, fluxo de caixa e modelo de remuneração; proposta da rede de transporte público para o processo de licitação; relatório de análise de alternativas regulatórias; além de elaboração de minuta do edital e anexos para licitação.

Além dos quatro prefeitos, participaram da reunião dirigentes da ANTP e o superintendente de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), Renato Telles.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes