Dia das crianças tem frota de ônibus reforçada no Terminal Central de São José dos Campos (SP)

Carros extras serão disponibilizados para atendimento dos usuários das 10h às 16h

MICHELLE SOUZA

Em comemoração ao Dia das crianças, nesta quinta-feira, 12 de outubro de 2023, a Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, vai reforçar a frota de ônibus no Terminal Central, para os destinos mais procurados.

Os carros extras serão disponibilizados para atendimento dos usuários das 10h às 16h, durante a realização do São José Criança, no Parque da Cidade, na avenida Olivo Gomes. Os moradores vão poder usar 13 linhas de ônibus — 101, 103, 105, 107, 108, 115, 116, 122, 124, 130B, 150, 211 e 231 que saem do Terminal Central e passam pela avenida.

Para retornar, o usuários devem usar o ponto mais próximo da Avenida Rui Barbosa, que fica a cerca de 200 metros.

Os trajetos e horários podem ser consultados no site da Prefeitura https://www.sjc.sp.gov.br/ ou por meio dos aplicativos Cittamobi e Moovit. O trânsito também vai contar com o apoio dos agentes da Mobilidade Urbana que estarão no local para orientações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte